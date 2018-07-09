Главный спонсор «Brexit» 11 раз встречался с российским послом, - СМИ

Главный спонсор кампании по выходу Великобритании из состава Евросоюза Аррон Бэнкс как минимум 11 раз встречался с российским послом.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на соответствующие документы.
По информации западных СМИ, британский бизнесмен проводил встречи с представителем Кремля на протяжении двух лет — до и после референдума за выход Британии из ЕС.
Под давлением журналистов Бэнкс подтвердил информацию только о четырех встречах с послом РФ.
СМИ утверждают, что британский политический донор получал от представителя Кремля еще четыре предложения о встрече. Однако пока неизвестно, принимал ли он их.
По данным журналистов, в ходе общения с российским послом Бэнкс получал выгодные деловые предложения.
В частности, британский миллионер вел переговоры с российским олигархом Симаном Поварёнкиным, который владеет рядом горнорудных предприятий, в том числе, по добыче золота и меди.
Поварёнкин входит в состав делового совета при после России в Британии, который и познакомил олигарха с Бэнксом.
Напомним, ранее тысячи людей прошли маршем по Лондону, чтобы выразить протест против выхода Великобритании из Европейского союза.
Как известно в июне 2016 года 51,9% британцев проголосовали за выход Великобритании из Европейского Союза, а 48,1% - за сохранение участия в ЕС. Тогда результат такого голосовнаия назвали «Brexit»