Главный спонсор кампании по выходу Великобритании из состава Евросоюза Аррон Бэнкс как минимум 11 раз встречался с российским послом.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на соответствующие документы.

По информации западных СМИ, британский бизнесмен проводил встречи с представителем Кремля на протяжении двух лет — до и после референдума за выход Британии из ЕС.

Под давлением журналистов Бэнкс подтвердил информацию только о четырех встречах с послом РФ.

СМИ утверждают, что британский политический донор получал от представителя Кремля еще четыре предложения о встрече. Однако пока неизвестно, принимал ли он их.

По данным журналистов, в ходе общения с российским послом Бэнкс получал выгодные деловые предложения.

В частности, британский миллионер вел переговоры с российским олигархом Симаном Поварёнкиным, который владеет рядом горнорудных предприятий, в том числе, по добыче золота и меди.

Поварёнкин входит в состав делового совета при после России в Британии, который и познакомил олигарха с Бэнксом.

Напомним, ранее тысячи людей прошли маршем по Лондону, чтобы выразить протест против выхода Великобритании из Европейского союза.

Как известно в июне 2016 года 51,9% британцев проголосовали за выход Великобритании из Европейского Союза, а 48,1% - за сохранение участия в ЕС. Тогда результат такого голосовнаия назвали «Brexit»