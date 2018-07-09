«Это патриотическое выражение»: Украинские дипломаты объяснили британским СМИ значение лозунга «Слава Украине»

Посольство Украины в Великобритании отреагировало на то, что в нескольких британских топ-медиа лозунг «Слава Украине» назвали «националистическим».

Об этом сообщается на странице посольства в Twitter.

«Мы хотели бы напомнить The Sun и Independent, что «Слава Украине» означает «Glory to Ukraine» – это патриотическое выражение вроде «Да здравствует Франция», «Да здравствует Королева», «Пусть Польша будет Польшей». Или вы будете называть тех, кто повторяет эти фразы, националистами и освистывать их?» - заявили дипломаты на странице посольства в Twitter.

We would like to remind @TheSun & @Independent that "Slava Ukraini" means "glory to Ukraine"- a patriotic expression like "viva la France","long live the Queen","Let Poland be Poland". Will you call those who chant these phrases nationalists&boo them? pic.twitter.com/VtmLNkMcv0 — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 9 июля 2018 г.

Как известно, 7 июля сборная Хорватия по футболу в серии пенальти обыграла Россию - и после матча экс-игрок киевского «Динамо» Домагой Вида, который забил гол в том матче, а также скаут киевского клуба Огнен Вукоевич отпраздновали победу, записав видеообращение со словами «Слава Украине!»

The Sun написала, что это выражение «скандирует украинская армия и националистические течения, которые противостоят российским территориальным претензиям к стране».

Independent назвала украинский лозунг «популистской фразой, которая продолжает использоваться многими украинцами после событий 2014 года, когда пророссийское правительство в Киеве было свергнуто, Россия аннексировала Крым и вспыхнул конфликт на востоке Украины».

Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Виде, поскольку организация расценила его обращение как политический жест. Хорватский футбольный союз также предупредил Вукоевича о недопустимости политических посланий во время ЧМ-2018.