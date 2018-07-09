Регламентый комитет предложил закрыть кулуары Рады для журналистов – будут пускать только в пресс-центр

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента предложил закрыть доступ в кулуары парламента для журналистов.

Об этом сообщает «Левый берег»

Согласно рекомендациям, принятым комитетом во главе с депутатом от «Народного фронта» Павлом Пинзеником, для журналистов на третьем этаже кулуаров сделают пресс-центр, а на первый и второй этажи будут пускать только народных депутатов, а также представителей органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций, иностранных граждан и граждан Украины по служебным удостоверениям, временным и гостевым билетам.

На втором этаже находится вход в пленарный зал, поэтому там обычно журналисты общаются с депутатами. На втором этаже депутаты также дают брифинги. На третьем этаже расположена пресс-ложа.

Основанием для такого решения регламентного комитета стал инцидент, произошедший в мае 2018 года, когда один из фотографов обнародовал снимок, на котором одна из представительниц СМИ показывала неприличный жест в камеру. Ее с подругой после этого обвинили в неуважении к парламенту и лишили аккредитации.

Напомним, в 2013 году правящая Партия регионов предлагала посадить журналистов в Раде за стекло, отгородив ложу прессы.

Отметим, ранее комитет Рады отказался санкционировать лишение неприкосновенности нардепа Пономарева, угрожавшего журналистам.

Как известно, 7 февраля 2018 года Пономарев во время ссоры с журналистами «Цензор.нет» и «Каменяри-инфо» в кулуарах Верховной Рады отобрал у них телефоны. Позже ГПУ внесла в Раду представление на снятие неприкосновенности с нардепа Пономарева.