Меня мониторят все службы, и слушают, и следят, - глава НАБУ Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник убежден, что его прослушивают.

Об этом он сказал в интервью DW, которое дал в Кельне.

- На счет себя я не переживаю, меня мониторят все службы Украины – и прослушивают, и наблюдение (ведут), полностью комплекс всех мероприятий. Я понимаю, что это есть, с самого начала моего назначения, поэтому я живу и работаю с осознанием того, что это может быть, – сказал Сытник.

В то же время, в своем кабинете он «жучков» еще не находил: «Пока нет».

Сытник также отметил, что в НАБУ есть управление внутренней безопасности, которое занимается исследованием коррупционных рисков в бюро.

На вопрос, доволен ли он аудиторами, которых выбрали для НАБУ, Сытник ответил со смехом:

- Независимо от персоналий, не должен быть доволен тот, кому назначается аудит.

Жалобы аудиторов на то, что одного года мало, чтобы проверить деятельность НАБУ за 3,5 года, Сытник прямо комментировать не захотел, но отметил, что в законе о НАБУ есть «огромная пропасть по поводу порядка проведения аудита и методологии».

- Есть предмет аудита, он состоит из двух частей. Первая – это эффективность работы бюро, и вторая – это независимость. По поводу независимости, по моему мнению, очень много доказательств раз независимости, потому что власти действительно постоянно пытаются нас уничтожить или обуздать, или давить. И здесь как раз аудит очень прост в этой части.

- Но в части эффективности – это оценочное понятие, – сказал он.

Сытник добавил, что никто не знает, как оценивается эффективность – по приговорам или по производствам.

- Каким образом это проверяется, в течение какого срока – это законом не определено, – добавил Сытник.

По его мнению, трудно оценить эффективность НАБУ, не оценивая эффективность прокуроров и не давая оценку работе судов, рассматривающих эти дела.

- Это такое очень оценочное понятие. Как это все будет использоваться в ходе аудита, очень сложно предсказать, – отметил Сытник.

Напомним, главу САП Холодницкого прослушивали НАБУ и ГПУ. Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в квалификационную комиссию с просьбой рассмотреть отставку Холодницкого на основании собранных материалов.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник объяснил, что некоторые расследования сознательно тормозились САП. По его словам, речь идет о нескольких громких делах, в том числе и деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы.

Отметим, Холодницкий отказался от участия в следственных действиях и предоставлять ГПУ образцы голоса.