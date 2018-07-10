Глава НАБУ Сытник обвинил руководителя САП Холодницкого в давлении на его ведомство: «Угрожает детективам»

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий угрожает детективам Национального антикоррупционного бюро. Об этом в эфире «Радио НВ» сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

Об этом сообщает «Новое время».

- Сейчас, к сожалению, я получаю докладные записки от детективов, что именно со стороны конкретного лица в САП идут постоянные угрозы в их адрес, — сказал Сытник, комментируя свои отношения с Холодницким после скандала с прослушиванием главы САП.

При этом он уточнил, что в угрозах речь идет о мести за действия, «которые были совершены в рамках расследования производства, в рамках которого были, собственно, проведены следственные действия».

По словам Сытника, жалоба на Холодницкого достаточно мотивирована, и это подтверждает вывод докладчика в составе комиссии, которая рассматривает этот случай.

- Я надеюсь, что решение будет соответствующим и все это прекратится наконец. Потому что сейчас ко мне в почту приходят докладные записки от детективов о том, что они постоянно находятся под угрозами мести и определенной реакции со стороны прокурора… главного антикоррупционного прокурора, — заявил глава НАБУ.

Он сообщил, что последней такой «реакцией» было производство, связанное с «янтарным делом».

-- Я вообще не понял, в чем тут производство и зачем так подыгрывать фигурантам по делу. Якобы там была какая-то фальсификация доказательств, и это странно, потому что эти доказательства перед направлением ходатайства в Верховную Раду о снятии иммунитета изучались, все записи переслушивались как детективами, так и прокурорами. Сейчас, через уже почти год, регистрируется какое-то производство, что якобы детектив там что-то сфальсифицировал, какой-то протокол записи, которая была прослушана совместно прокурором и этим детективом. И это дело переводится в СБУ для расследования, — рассказал глава НАБУ.

Он считает, что это реакция на действия по расследованию дела Холодницкого.

Глава НАБУ подчеркнул, что по жалобе в отношении Холодницкого докладчик направил в комиссию выводы на 52 страницах. По его мнению, жалоба обоснована и подтверждена, а «это все тянет на увольнение», но на последних полутора страницах говорится об определенном юридическом нюансе, «который есть в законе о прокуратуре».

- На самом деле неправильный анализ этого нюанса, там выводы докладчика не соответствуют нормам закона, поэтому я надеюсь, что все-таки Квалификационно-дисциплинарная комиссия примет решение, которое является адекватной реакцией на те нарушения, которые зафиксированы и уже установлены этим выводом. Надеюсь, но прогнозировать тут сложно, — подчеркнул Сытник.

Напомним, главу САП Холодницкого прослушивали НАБУ и ГПУ. Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в квалификационную комиссию с просьбой рассмотреть отставку Холодницкого на основании собранных материалов.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник объяснил, что некоторые расследования сознательно тормозились САП. По его словам, речь идет о нескольких громких делах, в том числе и деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы.

Отметим, Холодницкий отказался от участия в следственных действиях и предоставлять ГПУ образцы голоса.