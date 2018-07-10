Минэнерго Украины хочет возобновить строительство ядерного завода совместно с Россией

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины считает необходимым возобновить совместное с российским «ТВЭЛ» строительство в стране завода по производству ядерного топлива.

Об этом идет речь в письме за подписью министра Игоря Насалика в адрес первого заместителя гендиректора «Росатома» Кирилла Комарова. Его опубликовала днем 10 июля «Экономическая правда», позже существование такого письма подтвердило агентство «Интерфакс-Украина».

«Учитывая существующий высокий уровень кооперации в сфере атомной энергетики, перспективы для наращивания сотрудничества, а также необходимость возобновления ряда совместных проектов, в частности, проекта по созданию в Украине производства ТВЭЛ, предлагаем провести встречу в Брюсселе в период с 9 по 12 июля», - говорится в документе.

До аннексии Россией Крыма Украина планировала строительство в Кировоградской области завода по фабрикации ядерного топлива. Планировалось, что строительством будет заниматься российская «ТВЭЛ». Но в связи с агрессией Российской Федерации решение было пересмотрено.

Предполагалось, что завод уже в 2015 году должен был приступить к производству ТВЭЛов и ТВС, а также циркониевых комплектующих и комплектующих из нержавеющей стали, в 2020 году – к изготовлению топливных порошков и таблеток. Общая стоимость строительства завода оценивалась в $450 млн.

Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что Украина не намерена разрывать дипотношения с Россией.