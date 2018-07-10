Скандальный законопроект о блокировке сайтов перепишут с участием представителей ОБСЕ и НАТО, - нардеп

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны полностью изменит текст законопроекта о блокировании сайтов.

Об этом рассказал секретарь комитета, народный депутат Иван Винник, передает «РБК-Украина».

- Планируется полностью изменить текст законопроекта (а не внести поправки, - ред.). Будет наработан новый законопроект с учетом лучших практик ЕС в противодействиях информационным и киберугрозам. После этого мы предложим общественную дискуссию. Если она будет иметь положительный характер, мы внесем доработанный текст на замену того, что сейчас есть на сайте Верховной рады, - рассказал Винник.

По его словам, окончательный вариант законопроекта будет согласовываться с международными партнерами Украины. В частности, с представительством офиса НАТО.

- Мы будем приглашать представителей ОБСЕ, посольство США, Европейскую консультативную миссию ЕС, а также офис НАТО. Комитет сможет рассмотреть текст законопроекта в конце сентября, - отметил парламентарий.

Как известно, 21 июня Верховная Рада включила в повестку дня законопроект 6688, который позволит блокировать интернет-ресурсы во внесудебном порядке.

5 июля парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал народным депутатам принять в первом чтении законопроект №6688, который позволяет временно блокировать информационные ресурсы.

Отметим, что большинство николаевских народных депутатов Украины проголосовали положительно за внесение законопроекта в повестку дня, однако заявили, что в таком виде, в котором есть сейчас - он не будет ими поддержан.