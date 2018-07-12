На Харьковщине чиновнику постелили под ноги ковер во время выступления на улице

Для заместителя главы Харьковской областной администрации Евгения Шахненко в одном из сел постелили ковер на земле прямо во время его выступления.

Об этом сообщает депутат Харьковского областного совета Дмитрий Балух на своей странице в Facebook.

«Извините, но название придумайте сами», — пишет он

Известно, что чиновник приезжал на торжественное мероприятие, посвященное запуску газопровода в нескольких селах.

Отмечается, что пользователи социальной сети в комментариях отмечают абсурдность такой ситуации.

Напомним, ранее на Виннитчине чиновники с шарами и перерезанием ленточки торжественно открыли школьный туалет.