«Без приглашения прессы»: Трамп на саммите НАТО провел переговоры с Порошенко

На саммите НАТО президент США Дональд Трамп инициировал срочное заседание глав государств и правительств стран-членов Альянса.

Об этом сообщает Reuters.

Все запланированные в рамках саммита НАТО двусторонние встречи американского лидера приостановлены. Сейчас о причинах такого решения Трампа не известно.

По итогам экстренной встречи с лидерами других государств президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из состава Альянса.

Комментируя информацию СМИ о том, что на заседании Североатлантического совета он пригрозил выходом Штатов из Альянса, Трамп заявил, что был «очень несчастлив» в начале переговоров, но доволен их результатами.

Трамп не стал отрицать, что он угрожал возможным выходом США из НАТО. Он также подтвердил, что считает возможной такую политику без предварительного одобрения Конгрессом.

- Я верю в то, что я могу (выдвигать такие требования), - подчеркнул он.

Комментируя свою позицию во время экстренного заседания, он заявил, что союзники дали ему обещание повысить оборонный бюджет и таким образом убедили его.

- Я сказал, что я буду очень несчастлив, если люди не будут выполнять свои обязательства (по оборонного бюджета в размере от 2% ВВП) ... А сейчас я рад, что у нас есть сильное НАТО. Альянс стал сильнее, чем он был вчера, - заявил Трамп.

«Европейская правда» со ссылкой на свои источники в Администрации Президента сообщает, что встреча Порошенко и Трампа все же состоялась.

- Встреча продолжалась около 20 минут. Обсудили широкий спектр вопросов, включая Северный поток-2 и дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере, - заявил источник в АП.

Другой собеседник издания отметил, что из-за смещения повестки дня переговоры происходили без приглашения прессы.

Напомним, 11-12 июля 2018 Президент Украины Петр Порошенко находится с визитом в Королевстве Бельгия, где примет участие в мероприятиях саммита НАТО по приглашению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.