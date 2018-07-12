В президентской гонке по-прежнему лидирует Тимошенко, но с рекордно низкой поддержкой, - опрос

Ни один из возможных кандидатов в президенты не набирает более 10% поддержки населения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании GfK Ukraine.

Так, наиболее популярной остается Юлия Тимошенко с 10%, на втором месте с минимальным разрывом шоумен Владимир Зеленский (7%).

Далее идут:

- на 3-м месте - бывший министр обороны Анатолий Гриценко и музыкант Святослав Вакарчук (по 6%);

- на 4-й позиции - действующий президент Петр Порошенко, сопредседатель партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко и лидер Радикальной партии Олег Ляшко (по 5%).

Согласно исследованию, Тимошенко лидирует в Центральном, Южном и Северном регионах, на Западе самый популярный Вакарчук, на Востоке - Бойко, в Киеве - Зеленский.

На вопрос относительно второго тура выборов респонденты дали следующие ответы:

- Тимошенко выигрывает у всех, кроме Вакарчука, Зеленского и Гриценко; - Порошенко проигрывает всем; - Ляшко проигрывает всем, кроме Порошенко и Бойко; - Бойко проигрывает всем, кроме Порошенко и Ляшко; - Зеленский, Вакарчук и Гриценко не проигрывают никому.

Всего, согласно исследованию, принять участие в президентских выборах планируют 70% украинцев.

- Я ежемесячно наблюдаю за электоральными предпочтениями населения на базе Омнибуса GfK Ukraine с 2007 года и еще не было выборов, перед которыми сложилась бы ситуация, когда ни один кандидат не набирает более 10%, не видела таких данных и за более ранние периоды, - прокомментировала результаты руководитель отдела социально-политических исследований GfK Ukraine Инна Волосевич.

- Сейчас есть уникальный шанс для новых политических лидеров, но времени для их кампаний остается очень мало, - добавила она.

Опрос проводился с 30 июня по 8 июля 2018 года. Были опрошены 2753 человека во всех регионах Украины, кроме оккупированного Россией Крыма. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украине. Максимально возможная погрешность выборки составляет 1,9%.

Напомним, согласно результатам социологического опроса «Центра аналитических исследований», который проводился в конце 2017 года, ни одна из политических партий не имеет большой поддержки у жителей города Николаева.