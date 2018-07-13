Президент Туркменистана снова продемонстрировал свои «таланты» - теперь он читает рэп и играет на синтезаторе

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сыграл на синтезаторе и зачитал рэп вместе со своим внуком.

Об этом сообщает «Bird in Flight».

Последние несколько лет в сети регулярно становятся вирусными видеоролики, в которых президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов демонстрирует свои достижения в различных областях. Время от времени он появляется на публике то в образе успешного гонщика, то опытного стрелка, то талантливого музыканта.

Если Бердымухамедов оказывается на стрельбище – всегда попадает точно в цель. Если участвует в автогонках, то обгоняет профессиональных пилотов. Если в скачках – становится их победителем даже тогда, когда сваливается с лошади.

Откровенно пропагандистский характер таких видео, призванных показать Бердымухамедова как настоящего лидера, зачастую оборачивается издевками и насмешками – по крайней мере, за пределами Туркменистана, куда видеоролики попадают благодаря оппозиционному изданию «Хроника Туркменистана».

Президента это не останавливает. Пару недель назад он выступил в роли конструктора и собрал внедорожник по собственным чертежам, а на днях попробовал себя в рэпе: в новом видео показано, как Бердымухамедов играет на синтезаторе и подпевает внуку.

Напомним, что ранее в Туркменистане установили 21-метровый позолоченный памятник действующему президенту.