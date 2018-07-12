Рада отменила скандальную поправку ​об апелляции в законе об Антикоррупционном суде

Верховная Рада постановила передать все подследственные дела Высшему антикоррупционному суду после начала его работы.

За принятие законопроекта №7441 проголосовали 254 депутата при минимально необходимых 226.

Таким образом Рада изменила скандальную норму, предполагавшую, что все апелляции по уголовным производствам Национального антикоррупционного бюро, которые сейчас находятся в судах первой инстанции, будут рассматриваться в обычном апелляционном суде. Это касается, например, дел против экс-главы ГФС Романа Насирова и бывшего нардепа Николая Мартыненко.

Против правки выступили западные партнеры Украины.

Как известно, 7 июня Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом президентский законопроект (№7440) о Высшем антикоррупционном суде. 11 июня президент подписал его.

Напомним, ранее «Центр противодействия коррупции» заявил, что в законе «О Высшем антикоррупционном суде», «подменили» апелляцию по делам НАБУ, которые уже рассматриваются в судах.

Также, 21 июня Верховная Рада приняла проект закона №8497 «Об образовании Высшего антикоррупционного суда».