Во Львове праворадикалы ворвались на сессию горсовета и требовали отставки главы горздрава

В четверг, 12 июля, несколько десятков представителей праворадикальной организации «Национальный корпус» ворвались в сессионный зал Львовского горсовета, где проходило очередное заседание сессии. С требованиями отставки начальника городского управления здравоохранения Владимира Зуба они подрались с сотрудниками «Муниципальной охраны» и заблокировали сессионный зал.

Об этом сообщает «Zaxid.net».

Протест работников коммунальной стоматологии происходил в течение всего заседания. Перед обеденным перерывом несколько десятков работников стоматологии пришли в сессионный зал, требуя выплатить им заработную плату за последние 11 месяцев. Одна из работниц стоматологии даже пыталась выпрыгнуть из окна второго этажа ратуши, однако ей помешали это сделать.

После перерыва, как только депутаты начали рассмотрение вопросов, в сессионный зал, кроме стоматологов, ворвались еще несколько десятков молодых людей с криками «Зуба геть!». Они спровоцировали драку с «муниципалами», после чего заняли сессионный зал. Среди протестующих были люди в футболках праворадикальной организации «Национальный корпус».

Секретарь горсовета Анатолий Забарило объявил перерыв и собрал на совещание руководителей депутатских фракций. После совещания депутаты решили провести внеочередное заседание бюджетной комиссии, на котором рассмотреть вопрос зарплат стоматологам.

Напомним, работники коммунальных стоматологий уже не первый раз пикетируют городской совет из-за реформы, которую внедряют в городе. Все коммунальные стоматологические поликлиники должны превратить в неприбыльные предприятия. Это позволило бы медикам официально установить цены на свои услуги и таким образом самостоятельно зарабатывать на собственную зарплату и содержание своих медучреждений. Однако часть работников учреждений такие изменения не устраивают.

Напомним, что ранее протестующие против поднятия проезда в общественном транспорте пытались прорваться в Киевсовет.