Не держал равновесие и чуть не упал: Порошенко на саммите НАТО подхватил президента Европейской Комиссии Юнкера

Президент Украины Петр Порошенко во время саммита НАТО поддерживал главу Европейской комиссии Жана Клод-Юнкера, который не мог устойчиво стоять на ногах.

Об этом сообщает издание Do Rzeczy.

Председатель Европейской Комиссии Жан Клод-Юнкер сильно шатался во время саммита НАТО в Брюкселе. За тем, как он удерживает равновесие, вынуждены были следить другие политики.

На видео с саммита видно, как Петр Порошенко идет справа от главы Европейской Комиссии и придерживает его сзади. В тот момент, когда все остановились и начали аплодировать, Порошенко взял Юнкера под руку, вероятно, чтобы тот не упал. Далее сразу несколько политиков помогают Юнкеру сойти со ступенек. Уже в конце записи в момент, когда Юнкер остановился и продолжил разговор с лидерами, он начал терять равновесие, но Петр Порошенко, который стоял сзади, придержал его и не дал упасть.

В свою очередь, издание Wiadomości пишет, что несмотря на состояние Клода-Юнкера и то, что он едва стоял на ногах, его выражение лица не показывало, что происходит что-то не то.

«Даже наоборот, улыбался, так же, как и окружающие его политики», – отмечает издание.

Напомним, что на саммите НАТО президент США Дональд Трамп инициировал срочное заседание глав государств и правительств стран-членов Альянса.