«Попрошу Авакова, чтобы не «кошмарили», - Гройсман вступился за водителей на еврономерах

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал переговорить с руководством полиции, чтобы те не трогали владельцев автомобилей на еврономерах.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает «Украинская правда».

- Никаких репрессий быть не может... И поэтому я сегодня проведу разговор и с Национальной полицией, и с кем необходимо, чтобы до урегулирования законодательства никто не кошмарил людей в этом вопросе, - заявил премьер.

При этом он обратился к владельцам европейских авто с призывом не нарушать общественный порядок.

= Никаких репрессий не будет, мы вас защитим и не дадим в обиду. Но просим вас соблюдать закон, правила дорожного движения. И я глубоко убежден в том, что вопросов не будет, - добавил глава правительства.

Он уточнил, что в пятницу будет говорить по этому поводу с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Касательно правительственного постановления №479, отмену которого требуют владельцы машин на еврономерах под Верховной Радой, Гройсман заявил, что отменять его ни в коем случае не собирается, и даже наоборот, действие этой нормы нужно усилить.

- Оно (постановление - ПН) имеет следующее название: о том, чтобы разрушать теневые схемы при растаможке товаров в Украине. И мы не смотрим, что это за товары. Если они приходят по заниженной стоимости, по другим теневым схемам - мы будем с этим бороться, - пояснил премьер.

Кроме того, отметил он, полиция не входит в таможенные зоны, хотя и может привлекаться.

- Я вообще считаю, что это постановление надо только усиливать, - добавил Гройсман.

Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что в 11:00 состоится рейтинговое голосование по законопроектов об урегулировании проблемы машин на еврономерах.

Ранее сообщалось, что собственники автомобилей с иностранной регистрацией начали митинговать в центре Киева с требованием отменить постановление Кабинета министров №475 и внести в повестку дня Верховной Рады законопроекты №8487 и 8488.

Напомним, 12 июля протестующие у ВР сторонники льготной «растаможки» авто поругались с сыном Порошенко и разбили окно в «Toyota» нардепа Пинзеныка.