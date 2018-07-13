У Сенкевича отменили тендер на реабилитацию детей с инвалидностью – у львовских клиник-участников оказался один директор

международная клиника восстановительного лечения В Николаевском городском совете отменили торги на реабилитацию и оздоровление детей с инвалидностью в связи с тем, что две фирмы, которые подались на тендер, оказались связанны друг с другом.

Информация о тендере опубликована сайте публичных закупок Prozorro.

Заказчиком выступил департамент труда и социальной защиты населения горсовета. Тендер проводился на оказание услуг по оздоровлению и реабилитации детей с инвалидностью, больных церебральным параличом и другими органичными повреждения головного мозга, которые сопровождаются двигательными нарушениями. Дети должны были отправиться на отдых вместе с сопровождающими их родителями. В общем тендер проводился на сумму 1,5 миллиона гривен и был разделен на два лота – оздоровление детей и реабилитация. По первому лоту на 230 тысяч гривен выиграла херсонская фирма ОО МДРЦ «Скифос», предложив 213 тысяч гривен.

Однако во втором лоте обеим фирмам было отказано. Причиной тому послужило то, что обе фирмы, которые подали заявки на участие в торгах, имеют одного владельца.

Первое предприятие ООО «Международная клиника восстановительного лечения» находится в Трускавце и предоставляет услуги по реабилитации детей с ДЦП. По информации Open Data Bot, руководитель клиники – Владимир Козявкин Наталья Козявкина также является директором второго реабилитационного центра, который подался на торги – ООО «Реабилитационный центр «Элита», также находящегося в Трускавце. До этого, обе клиники принадлежали ее отцу Владимиру Козявкину, чей метод лечения детей с ДЦП был запатентован. В свою очередь, его жена Янина Козявкина является владельцем общественной организации инвалидов «Луч надежды», а также предприятия «Центр ранней социально-медицинской реабилитации детей инвалидов с детства».

Стоит отметить, на сайте Наші гроші сообщается, что Владимир Козявкин за пребывание в своем центре «Международная клиника восстановительного лечения» и запатентованную методику берет в два раза дороже стоимости санаторных путевок, которые заказывает Фонд социального страхования. 13 дней лечения в центре стоит 18,5 тысяч гривен.

Напомним, исполнительный комитет Николаевского городского совета планирует заключить договор с местной фирмой «Николаев-Контраст» для обеспечения оздоровительного отдыха детей в Рыбаковке.

Ранее сообщалось, что в мэрии Николаева заключили договор на отдых детей с КП Николаевского горсовета «Загородное детское учреждение оздоровления и отдыха «Дельфин». За данные услуги в мэрии отдали 1 миллион 610 тысяч гривен.