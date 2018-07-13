НАЗК составило протокол на николаевского нардепа Макарьяна, который не внес в декларацию все имущество

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд протокол об административном правонарушении в отношении народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Давида Макарьяна относительно не внесения всех сведений в декларацию о доходах.

Об этом сообщили в пресс-службе НАЗК.

«По результатам проверки декларации за 2016 год депутата Давида Макарьяна установлено, что он недостоверно указал стоимость своего нежилого помещения в Николаеве и не указал, что является владельцем ООО «Гранд-Авто-Ник». Всего установлено отражение в его декларации недостоверных сведений на сумму 209 тысяч 996 гривен», - сообщили в НАЗК.

Протокол передали в суд. Ответственность за внесение недостоверных сведений в декларацию на сумму от 100 до 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц предусмотрена частью 4 статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф от 17 тысяч гривен до 42,5 тысяч гривен.

Напомним, что в 2017 году НАЗК проводило полную проверку декларации Макарьяна.