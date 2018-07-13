Близкий соратник Порошенко принимает в своем офисе владельцев энергобизнеса, - СМИ

Близкий друг и бизнес-партнер президента Игорь Кононенко у себя в офисе регулярно проводит встречи с владельцами энергетического бизнеса Украины.

Об этом говорится в расследовании проекта «Схемы».

По словам журналистов, им удалось зафиксировать, как в здание, где расположен офис Кононенко, за короткий промежуток времени приезжали сразу три бизнесмена с интересами в энергетической сфере.

Первый - это Виталий Кропачёв, который за последние несколько лет смог вырасти с уровня донбасского предпринимателя до бизнесмена национального масштаба, говорится в расследовании.

- В частности, украинские СМИ неоднократно утверждали, что Кропачёв стал контролировать работу нескольких угольных шахт и угольнообогатительных фабрик, которые ранее входили в сферу влияния «семьи» президента-беглеца, - отмечают журналисты.

Второй - до недавнего времени российский, а теперь украинский бизнесмен Павел Фукс. Начиная с 2015 журналисты начали писать о переходе под его контроль ряда украинских компаний, которыми ранее владели чиновники времен Януковича. В частности, речь о бизнесе, связанном с добычей газа из украинских недр.

По информации источников, под его контролем на рынке оказалась компания Golden Derrick, которая раньше принадлежала министру энергетики времен Януковича Эдуарду Ставицкому.

И третий бизнесмен, который приезжал в офисное здание - бывший народный депутат Анатолий Шкрибляк. По наблюдениям «Схем», туда его завел человек, чья семья, похоже, имеет дружеские отношения с семьей Кононенко - Сергей Мищенко. Ранее он работал в МВД времен Виталия Захарченко, а затем - в Государственной фискальной службе.

Журналисты говорят, что обратились за комментариями ко всем бизнесменам.

По их словам, Фукс сначала сказал, что не помнит этой встречи, а потом предположил, что мог быть в спортзале «5 элемента» - клуба, который граничит с офисным помещением. В то же время, как проверили потом журналисты, прохода из офиса в спортивный клуб нет, там отдельный вход.

Кропачёв ответил, что встречался с Кононенко, а по номеру Шкрибляка ответил человек, представившийся помощником и пообещавший передать вопрос бизнесмену, как только тот вернется из отпуска.

«Схемы» пожаловались, что не смогли пообщаться и с самим Кононенко - в кулуарах парламента журналисты его не видели, связаться по телефону, через SMS и Facebook также не получилось.

- Все эти контакты не похожи на случайные и говорят скорее в подтверждение тезиса, что именно Игорь Кононенко в окружении президента курирует одну из самых денежных сфер - сферу энергетики, - контролируя государственные органы, в компетенцию которых входит принятие решений, от которых этот бизнес зависит, - говорится в расследовании.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что «Николаевоблэнерго» от братьев Суркисов перешло под управление соратника Порошенко.