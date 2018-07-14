Российскому вице-премьеру Мутко запретили появляться рядом с чиновниками ФИФА, - СМИ

Российскому вице-премьеру и бывшему министру спорта Виталию Мутко было рекомендовано не фотографироваться и не появляться вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино или с другими официальными делегациями.

Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на анонимные источники.

По словам собеседников издания, в ФИФА не захотели ассоциироваться с чиновником, который связан с допинговым скандалом. При этом официального документа или какого-либо распоряжения об этом нет.

«В ФИФА сказали, знаете, мы не хотим с ним ассоциироваться. Дворкович хорошо знает английский, аккуратный, не будет по 20 минут с журналистами о допинге говорить. Мутко весь чемпионат не светится», — говорит один из собеседников Би-би-си.

Отмечается, что российский чиновник посетил все матчи сборной России по футболу на турнире. Однако среди гостей Инфантино в его ложе Мутко ни разу не было.

«Знаете, Виталий Леонтьевич уже давно не имеет отношения к футболу и к спорту. Не понимаю, в каком качестве его должны звать или он должен встречаться с Инфантино», — сказал знакомый Мутко.

В пресс-службе Мутко заявили, что им «неизвестно ни о каких официальных запретах». ФИФА на письменный запрос Би-би-си не ответила.

В 2017 году Мутко ушел с поста председателя оргкомитета ЧМ-2018. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно запретил ему посещать мероприятия Олимпиады в качестве официального лица. В МОК посчитали, что Мутко причастен к функционированию «институциональной» допинг-системы, которая, по мнению МОК, существовала в России. Россия эти обвинения официально отвергла.

Ранее Мутко оконфузился перед иностранными журналистами – он не смог толком ответить на их вопросы на английском языке.