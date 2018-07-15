Трамп предложил премьер-министру Британии подать в суд на ЕС, а не вести переговоры

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что президент США Дональд Трамп в ходе их недавней встречи в Лондоне посоветовал ей выбрать более жесткую позицию по вопросу Brexit.

Об этом она заявила в интервью BBC, передает Интерфакс.

«Он сказал мне, что я должна судиться с Евросоюзом, а не вступать с ним в переговоры», - сказала Мэй.

Так, она добавила, что президент США придерживается позиции, что Британии не следует отказываться от Brexit, иначе она «окажется в тупике».

Отметим, что на своей странице в Facebook Мэй опубликовала заявление по поводу Brexit, в котором вновь подчеркнула готовность Лондона бороться за приемлемые для него условия выхода из ЕС.

«Переговоры по выходу Британии из ЕС не будут простыми для Брюсселя, и я не стремилась к тому, чтобы они были легкими. Как сказал Д.Трамп, я придерживаюсь жесткой позиции на переговорах. Я дала ему понять это в пятницу и говорю сейчас британскому народу: я не буду достигать с Брюсселем компромиссов, а буду бороться за наши национальные интересы», - говорится в сообщении.

Напомним, что в конце марта тысячи людей прошли маршем по Лондону, чтобы выразить протест против выхода Великобритании из Европейского союза. В частности, большинство британцев хотели бы проведения второго референдума по выходу страны из ЕС.