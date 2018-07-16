Депутат из БПП купил у сына Януковича компанию Донбассэнерго

Бизнесмен и депутат Верховной Рады Максим Ефимов из фракции "Блок Петра Порошенко" действительно купил контрольный пакет акций энергогенерирующей компании ПАО "Донбассэнерго", сообщил он агентству "Интерфакс-Украина".

"В целом, это правда", - сказал он.

Как сообщалось, 60,773% акций "Донбассэнерго" принадлежит ЧАО "Энергоинвест Холдинг".

Ранее конечным бенефициаром ЧАО указывался бизнесмен Игорь Гуменюк, позже – Роберт Бенш и Андреас Церни (Андрей Черный), которых связывают с Александром Януковичем - старшим сыном бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Блокпакет "Донбассэнерго" находится в государственной собственности.

"Донбассэнерго" владеет Славянской ТЭС и Старобешевской ТЭС (последняя находится на территории, которая неподконтрольна Украине) суммарной установленной мощностью 2880 МВт.

В марте 2017 года "Донбассэнерго" заявило о потере контроля над работой Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неконтролируемой территории.

Максим Ефимов владеет ООО "Фурлендер Виндтехнолоджи" (производитель ветроустановок), а также акциями ряда других машиностроительных предприятий в Краматорске.

Отметим, что интерпол отказался разыскивать бывшего президента Виктора Януковича а также его сына, бизнесмена Александра Януковича.

Также, стоит отметить что Александр Янукович разыскивается службой безопастности Украины, и ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.