«Они ведут его не в ту стезю», - Палько о последствиях влияния на мэра Николаева его же «соратников»

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Андрей Палько заявил, что николаевский городской голова Александр Сенкевич еще не имеет опыта, что позволяет его «соратникам» оказывать на него влияние.

Об этом он рассказал в интервью «Преступности.НЕТ».

По словам Андрея Палько, мэр не может найти консенсуса с депутатским корпусом, так как многие депутаты являются опытными политиками.

— К сожалению, где-то может в силу возраста, или где-то как-то он (Сенкевич – прим.) неожиданно, может даже сам для себя, попал в эту систему. Поэтому, когда он пришёл, для него это было естественно тоже где-то всё как-то по-новому, но, на сегодняшний день, мне кажется, ему не хватает опыта в рамках управления городом для нахождения консенсуса и нахождения каких-то приоритетов и последовательности. У нас очень сильный депутатский корпус, есть очень много мастодонтов, которые прожили всю жизнь. Они прекрасно понимают систему управления [...]. Они тоже знают проблематику города и надо считаться с их мнением [...]. Почему получается в других городах? Потому что садятся за стол переговоров и, как бы тяжело не было как бы не было неприятно, но нужно находить консенсус, а также выбирать приоритетные цели и задачи [...]. Мне кажется, что очень много сейчас попыток повлиять на Александра Фёдоровича со стороны его близких и соратников, и не в лучшую сторону, - сказал Андрей Палько.

Среди тех, кто влияет на мэра, Андрей Палько назвал его однопартийцев Федора Панченко и Вячеслава Апанасенко. По словам директора Департамента ЖКХ, эти депутаты ведут его «не в ту стезю».

— Например, его однопартийцы. Я говорю о Панченко, об Апанасенко, в свое время. Прочих. У нас было много споров по этим людям и там ещё по ряду людей [...]. Когда было назначение той же самой Ткач (экс-директор КП «Центр защиты животных» - ред.). Когда мы посмотрели на ее работу, то у нас были серьезные споры с городским головой в отношении того, зачем нужен человек, который не занимается целью уменьшения животных [...]. Такие советчики или соратники, мне кажется, ведут его (Сенкевича, - ред.) не в ту стезю, - добавил Андрей Палько.

Напомним, ранее директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Андрей Палько заявил, что без его ведома, в период с 2016 по 2017 годы, в его подразделение мэр назначил до десяти человек.