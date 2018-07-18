Трамп на встрече с Путиным проигнорировал подготовленные жесткие заявления, – WP

На саммите в Хельсинки американский президент Дональд Трамп проигнорировал большинство подготовленных предложений с целью формирования жесткой позиции в отношении главы Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом сообщает «Washington Post», ссылаясь на источники.

Так, сообщается, что перед саммитом были подготовлены более ста страниц материалов.

«Перед саммитом для Трампа были подготовлены более 100 страниц материалов, которые были направлены на формирование более жесткой позиции в отношении Путина, однако президент (США, - ред.) проигнорировал их», – сообщает издание.

Источник WP подчеркивает, что глава США на пресс-конференции сказал противоположное тому, что было запланировано. По информации другого собеседника, «все вокруг Трампа» призвали его занять жесткую позицию в отношении Путина.

Также указано, что в понедельник советники Трампа обсудили с американским президентом ряд вопросов: от аннексии Россией Крыма до российского вмешательства РФ в выборы США. Однако в конце концов Трамп решил сделать так, как он считает нужным.

При этом в Белом доме в свою очередь отрицают, что Трамп действовал единолично.

Дональд Трамп в Twitter также отреагировал на критику пресс-конференции по итогам встречи с его российским президентом Владимиром Путиным.

«После того как я провел прекрасную встречу с НАТО и привлек большие ресурсы, у меня состоялась еще лучшая встреча с Владимиром Путиным из России. К сожалению, ее так не характеризуют - фейковые новости просто сходят с ума», - написал президент США.

While I had a great meeting with NATO, raising vast amounts of money, I had an even better meeting with Vladimir Putin of Russia. Sadly, it is not being reported that way - the Fake News is going Crazy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 июля 2018 г.

Напомним, что в ходе открытого выступления перед журналистами Путин заявил, что Трамп не признал аннексию Крыма – сам президент США об Украине не говорил.