Николаевские нардепы «наговорили» в Раде чуть больше одного часа на всех

Николаевские народные депутаты Украины, а именно Тарас Креминь, Вадим Пидберезняк, Игорь Бриченко и Давид Макарьян потратили чуть больше часа на свои выступления в Верховной Раде Украины.

Об этом идет речь в результатах исследования Гражданской сети ОПОРА о работе народных депутатов.

Отмечается, что в целом выступления николаевских нардепов длились немного больше 60 минут. Так, наибольшее количество выступлений было у народного депутата Украины от «Народного фронта» Тараса Кременя, который поднимался к трибуне 47 раз. Его однопартийцы Игорь Бриченко и Вадим Пидберезняк выступили по пять раз каждый. В свою очередь, Давид Макарьян от «Блока Петра Порошенко» брал слово шесть раз.

Если оценивать длительность выступлений, то Макарьян потратил на шесть выступлений минуту и 33 секунды. Игорь Бриченко «наговорил» на минуту 47 секунд, а Вадим Пидберезняк на две минуты и две секунды. Тарас Креминь за 47 выступлений уложился в 57 минут.

Напомним, что большинство николаевских народных депутатов Украины проголосовали положительно за внесение законопроекта № 6688 в повестку дня, однако заявили, что в таком виде, в котором есть сейчас - он не будет ими поддержан.