Нардепы Каплин и Королевская побывали в Николаеве и занялись «рукоделием и аэробикой» в центре соцзащиты

Депутаты Сергей Каплин и Наталья Королевская, которые представляют комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, посетили в Николаеве Ингульский районный территориальный центр социального обслуживания.

Об этом сообщается на странице Королевской в Facebook.

Отметим, что Каплин представляет Социал-демократическую партию, а Королевская – «Оппозиционный блок». В своем посте Королевская, как и пять лет назад, упомянула вопрос пенсий. Напомним, что в 2013 году Королевская, будучи министром социальной политики, обещала украинцам пенсию в 500 евро.

В свою очередь, нардеп Сергей Каплин на своей странице в Facebook написал, что комитет соцполитики Верховной Рады «принял участие в занятии рукоделием и аэробикой в Ингульском районном терцентре Николаева».

Как пояснил «Преступности.НЕТ» директор Николаевского городского территориального центра социального обслуживания Сергей Бондаренко, комитет соцполитики направил в Николаевскую ОГА информацию о своем визите в Николаев и за организацию мероприятия в Ингульском центре соцзащиты отвечал Департамент социальной защиты ОГА.

Бондаренко уточнил, что занятия в центре соцзащиты – от зарядки до рукоделия – проводятся каждый день, специально для нардепов ничего не придумали.

Напомним, что Каплин ранее приезжал в Николаев, чтобы снести забор депутата горсовета Апанасенко. А в Полтаве Каплин с помощью топора вломился в кабинеты чиновников