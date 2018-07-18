Для ремонта Пересадовского моста ищут спецтехнику, а пока продолжают выкачивать воду

Для ремонта понтонного моста через реку реку Ингул в селе Пересадовка Витовского района требуется специальная техника. На время ее поиска откачка воды с понтона продолжается.

Об этом шла речь в среду, 18 июля, в ходе оперативного совещания по ремонту понтонного моста заместителя председателя облгосадминистрации Валентина Гайдаржи, сообщают на официальном сайте Николаевской облгосадминистрации, передает пресс-служба ОГА.

Ранее сообщалось, что с 3 июля перекрыто движение для всех категорий транспорта через мост в поселке Пересадовка.

Отмечается, что Валентин Гайдаржи выехал для внеплановой проверки хода работ по обеспечению проезда через мост легкового автотранспорта, где на данный момент продолжается откачка воды из затопленного понтона.

«Главным для нас является безопасность людей, которые пользуются Пересадовским мостом. Поэтому необходимо в кратчайшие сроки качественно выполнить ремонт поврежденного понтона, чтобы люди могли без боязни передвигаться. Мост должен функционировать, пока нами разрабатывается проектная документация для строительства стационарного моста », - отметил Валентин Гайдражи.

Так, во время обсуждения, определили, что затопленный понтон требует ремонта с применением специальной техники, и уже принимаются меры для ее привлечения. В свою очередь, Гайдаржи поручил на время поиска оборудования продолжать откачивать воду с понтона. Добавим, все подготовительные процессы, необходимые для ремонта продлятся около недели. После этого мост будет перекрыто на период восстановления поврежденных элементов. О выполнении ремонтных работ и перекрытия проезда будет сообщено дополнительно.

Также, владельцев легкового автотранспорта просят сократить или воздержаться от движения по мосту до полного завершения ремонтных работ и пользоваться альтернативным путем через трассу Н-14 (Александровка - Кропивницкий - Николаев) .

Напомним, что ранее в Пересадовке из-за грузовиков в очередной раз затопило мост.