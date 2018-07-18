Как нардепы Каплин и Королевская пиарятся за счет николаевских налогоплательщиков

Очередные парламентские выборы в Украине состоятся в октябре 2019 года. И политики, действующие депутаты, судя по всему, решили не затягивать с избирательной кампанией и начали «хождение в народ».

Вчера в Николаеве побывали депутаты из комитета социальной политики Верховной Рады Сергей Каплин и Наталья Королевская. Они посетили амбулаторию, управление соцзащиты и центр соцзащиты.

Депутаты в Николаеве общались с пенсионерами, которые нуждаются в помощи, медиками и пациентами, чиновниками управления, т.е. потенциальными избирателями. Даже почему-то лезли общаться с детьми.

А потом поехали в Одессу – поужинать, а на следующий день опять заняться важным трудом народного депутата. Каплин продолжил общаться с электоратом, а Королевская пошла на море. Также они зачем-то заехали в детский лагерь.

С одной стороны, нардепы ездят по провинциям, общаются с народом, узнают проблемы людей. С другой стороны, они благодаря своим полномочиям проводят бесплатные пиар-акции.

Обычно кандидат в нардепы платит своему штабу, например, десятку людей, чтобы те организовали встречу во дворах с местными жителями. Штабисты зачастую «пляшут», чтобы эта встреча принесла результат – ставят палатки, раздают газетки, сгоняют пенсионеров, чтобы те послушали, как депутат рассказывает им о «космических кораблях, которые бороздят просторы Большого театра».

А тут нардепы приезжают на все готовое. Комитет Рады сообщает в ОГА, что едет в Николаев провести выездное заседание. Посмотреть, чем люди дышат. ОГА устраивает встречи, чтобы нардепы могли посмотреть учреждения социальной сферы. А депутаты приходят и общаются с электоратом.

И приходят они не в убогое учреждение, где один поломанный стул на пять человек в очереди, и не один аспирин на десяток больных, а в отремонтированную амбулаторию, центр соцзащиты, который активно развивается, и в управление, которое производит вполне презентабельный вид. И на этом хорошем фоне внезапно ставшие чуткими к чужим проблемам депутаты общаются с избирателями.

Но какая заслуга Каплина или Королевской, что в Широкой Балке отремонтировали амбулаторию? Или что в центре соцзащиты стараются сделать жизнь пожилых людей интереснее? Сколько субвенций они привлекли для того, чтобы именно в Николаеве сделать сферу социальной помощи лучше? Могут ли они пиариться на хорошем фоне, созданном за счет налогоплательщиков?

Но ситуация им позволяет пиариться за деньги налогоплательщиков. Ведь не нужно платить штабистам, если все организует ОГА, которая живет за счет бюджета. ОГА не может отказать комитету Верховной Рады, сказать: «Не приезжайте». Руководство учреждения, куда приезжают нардепы, не может не пустить их, потому что ОГА поручило, чтобы «все прошло нормально». Нардепам остается только пожинать плоды.

Но избирателям я советую обратить внимание на следующее. Где обещанные Королевской пенсии по 500 евро? Неужели ее слово во времена, когда она была министром социальной политики, ничего не стоит? Почему Каплин постоянно что-то разрушает – то двери топором выламывает, то забор сносит? И заслуживают ли эти люди представлять наши интересы в парламенте?

И да, фото политиков с детьми – это против правил. Нельзя использовать детей в корыстных целях. А родителям этих детей, т.е. избирателям, стоит задуматься, что их сыновей и дочерей используют как антураж в политических целях.