«Хороший показатель посещаемости»: у большей части николаевских нардепов-списочников почти 100% явка в Раде

Николаевские народные депутаты Украины, которые прошли по спискам в большинстве случаев присутствовали на пленарных заседаниях Рады и принимали участие в голосованиях.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Гражданской сети ОПОРА о работе народных депутатов.

Как сообщается, практически у всех нардепов «хороший показатель посещаемости». Так, при анализе письменной регистрации николаевских народных депутатов Украины в сессионном зале, хуже всех посещаемость у Давида Макарьяна - 68%. В свою очередь, Тарас Креминь в 93% случаях присутствовал, а Игорь Бриченко в 92%. Вадим Пидберезняк, согласно письменной регистрации, был в 86% случаях.

Однако, если сравнивать показатели письменной регистрации и само участие голосованиях, то окажется, что у нардепа Макарьяна они существенно отличаются. Отмечается, что, при 68% письменной регистрации, он принимал участие в голосованиях в 95% случаях. Добавим, что у нардепов от «Народного фронта» два данных показателя не слишком разнятся: Вадим Пидберезняк - 91%, Тарас Креминь - 96% и Игорь Бриченко также 96%.

В ОПОРе отмечают, что несоответствие письменной регистрации в сравнении с участием в голосованиях может свидетельствовать, или о том, что нардеп не успевает зарегистрироваться письменно и активно принимает участие в пленарном заседании, или же его нет в стенах Рады, но его карта задействована при электронной регистрации и «голосует».

Напомним, что карточка Макарьяна уже голосовала 25 раз пока сам нардеп вручал подарки в Николаеве.