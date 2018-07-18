Депутаты Николаевского горсовета отдали 36 гектаров под индустриальный парк, который лоббировал вице-мэр Омельчук

Александр Омельчук В Корабельном районе Николаева будет создан первый индустриальный парк «Энергия».

Соответствующее решение 17 июля приняли депутаты во время сессии городского совета.

Этот парк займет земельный участок площадью 36 га.

«Главной целью «Энергии» является обеспечение экономического развития и повышения конкурентоспособности, активизации инвестиционной деятельности, создания новых рабочих мест, развития современной производственной и рыночной инфраструктуры. Функциональное назначение индустриального парка заключается в создании современного производственно-промышленного комплекса с развитой инженерно-транспортной инфраструктурой, комфортных условий для привлечения стратегических инвесторов в отраслях перерабатывающей промышленности, а также научно-исследовательской деятельности и в сфере информации и телекоммуникаций. Запуск такого объекта позволит увеличить поступления в бюджеты всех уровней. Городской совет своим решением также утвердил концепцию индустриального парка «Энергия», - сообщили в мэрии.

Напомним, что в июле 2017 года «Оппозиционный блок» через сессию Николаевского горсовета «протянул» выделение 20 гектаров киевской фирме под строительство солнечной электростанции в Корабельном районе. Ранее сразу два вице-мэра Николаева, Антон Турупалов (ныне уволен) и Александр Омельчук, который в горсовет избирался от «Оппозиционного блока», активно выступили за строительство солнечной электростанции в Корабельном районе. В январе 2018 года Омельчук понимал вопрос, что городская власть Николаева собирается создать индустриальный парк «Энергия».