Сессия горсовета: николаевские депутаты обратятся в полицию из-за конкурса по управляющим компаниям - Репин пока не уволен ОНЛАЙН

В четверг, 19 июля, в Николаевском городском совете проходит второе пленарное заседание 40-й очередной сессии.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В повестке дня более 400 вопросов касаются земельных отношений, а именно: разрешений на изготовление проектов землеустройства на отведение земельных участков, а также изготовление техдокументации; продление срока аренды; изменение сторон в договорах, касающихся аренды; передачи земельного участка в постоянное пользование и другие.

В зале заседания велась прямая трансляция:

12:10 Депутат Дятлов поинтересовался у мэра, в каком статусе находится замначальника департамента ЖКХ Александр Репин, уволен ли он с должности. На что Сенкевич отметил, что нужно провести ряд процедур, в том числе проверку, которую осуществляет временная комиссии, которая была создана на прошлом заседании сессии.

- Нужны выводы и на их базе это возможно (уволить Репина, - ПН). Иначе решение незаконно и может быть обжаловано в суде, - заявил мэр.

В связи с этим Дятлов сообщил, что ему необходим перерыв, чтобы переговорить с членами своей фракции, а также попросил во время перерыва собрать комиссию по вопросам законности и гласности. В итоге мэр объявил перерыв на 10 минут.

В частности, накануне второго пленарного заседания, Игорь Дятлов заявил, что депутаты Николаевского городского совета, входящие во фракцию «Оппозиционного блока», не будут положительно голосовать за вопросы, которые выносит на рассмотрение городской голова Николаева Александр Сенкевич, до тех пор, пока не будет уволен заместитель директора департамента ЖКХ Александр Репин.

Отметим, что на прошлом заседании депутаты проголосовали за отстранение Александра Репина с должности заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и назначили проверку, из-за того, что тот подписал договор с «однодневной» компанией на обслуживание многоквартирных домов в Николаеве.

12:05 Глава фракции Оппозиционного блока Игорь Дятлов попросил мэра предоставить слово председателю комиссии по законности Александру Маликину, тот в свою очередь заявил, что на прошлом заседании депутаты не поддержали еще один проект решения касательно конкурса по управляющим компаниям, а именно обращение депутатов в Главное управление Нацполиции Николаевской области. В частности он отметил, что проект решения на заседании комиссии доработали, в связи с этим депутаты 33 голосами поддержали обращение в правоохранительные органы.

11:54 Мэр вынес на голосование проект решения о создании центра поддержки ветеранов АТО. Депутаты поддержали такую инициативу 37 голосами.

В частности, директор департамента труда и соцзащиты населения Сергей Василенко рассказал, что в городе, кроме военных, больше 5 тысяч переселенцев.

- Ассоциация воинов АТО выиграла грант Европейского банка: 3,3 миллиона гривен выделяется на проведение капремонта центра, а также средства на оборудование. Город выделяет со своей стороны 1,4 миллиона на капремонт здания, - отметил он.

Расположить центр планируют в здании в 700 кв. м на улице Кобера, 10. Василенко заметил, что так как деньги грантовые, то на начало следующего года должны провести капремонт и начать работу. В штате пока предусматривается 8 человек, глава будет избираться по представлению ассоциации воинов АТО.

В свою очередь, оппозиционный депутат Олег Солтыс интересовался, за чей счет будет содержаться центр. Мэр Александр Сенкевич ответил, что это обойдется около 1 миллион гривен в год, учитывая зарплаты.

11:38 Александр Сенкевич предложил внести в повестку дня вопросы касательно выделения в собственность земельных участков участникам АТО, голосование за который, депутаты провалили на прошлом заседании. Депутаты поддержали вопрос 36 голосами.

11:33 На сессии зарегистрировалось 29 депутатов, мэр Александр Сенкевич открыл второе пленарное заседание.

В президиуме вместе рядом с мэром сидит секретарь Николаевского горсовета Татьяна Казакова и начальник земельного управления Александра Ефименко.

11:05 Несмотря на то, что сессия должна была начаться еще пять минут назад, на заседании зарегистрировано только 8 депутатов и большинство именных карточек лежат в фойе перед залом.

Отметим, что за два часа до сессии, перед мэрией неизвестные активисты повесили плакат со словами «Саша, вимагаємо вето». Скорее всего данное обращение направленно городскому голове Николаева Александру Сенкевичу, дабы он наложил вето на решение об отстранении от должности директора КП «Центр защиты животных» Александра Голобродского.