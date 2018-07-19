«Если Репин будет оставаться чиновником, то никакие решения мэра Николаева проходить не будут», - Дятлов

Игорь Дятлов Депутаты Николаевского городского совета, входящие во фракцию «Оппозиционного блока», не будут положительно голосовать за вопросы, которые выносит на рассмотрение городской голова Николаева Александр Сенкевич, до тех пор, пока не будет уволен заместитель директора департамента ЖКХ Александр Репин.

Такое заявление сделал глава фракции партии «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов, в эфире программы «Добрый вечер» на канале «НИС-ТВ».

Как заявил Дятлов, Александр Репин должен быть уволен до начала сегодняшней сессии 19 июля.

- У депутатов горсовета, к сожалению, нет такого права (уволить заместителя директора департамента ЖКХ, - ПН). Оно есть только у мэра. Мы можем только потребовать в этой ситуации сделать это. Я надеюсь, что к сессии в четверг прислушается к мнению всех горожан, всех депутатов и выполнит свое конституционное обязательство – уволит данного чиновника. Чиновник Репин до четверга должен быть уволен. В случае, если это не произойдет, у нас закрадываются определенные сомнения, не было ли сговора? Если это прямой подчиненный мэра города, который, по уверениям мэра, его обманул, ведь мэр говорит, что договора никто не будет подписывать, а этот чиновник говорит, что уже все подписал. Если он ослушался своего руководителя, не выполнил поручение, то он должен быть наказан. Если он не будет уволен, то мы будем считать, что руководство города причастно к произошедшему. Хочу всех предупредить, что эту проблему не получится заговорить. Если Репин будет оставаться чиновником, то никакие решения мэра проходить не будут, - заявил Игорь Дятлов.

Как известно, в фракцию «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете входит 26 депутатов, что составляет практически половину всего депутатского корпуса.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в пятницу, 13 июля обслуживание домов в двух районах Николаева и Соляных по результатам конкурса, проведенного департаментом ЖКХ отдали фирме, созданной три недели назад. По тарифу, который в конкурсной документации предоставила фирма-победитель, жители домов будут платить по 6 гривен за квадратный метр, в то время как остальные конкурсанты предлагали цену меньше чем 4 гривны.

Во вторник, 16 июля, в ходе сессии Николаевского городского совета выяснилось, что несмотря на то, что решение конкурсной комиссии вызвало череду возмущений, заместитель директора департамента ЖКХ Александр Репин подписал 900 договоров на обслуживание жилых домов с фирмой-победителем. В связи с этим, в ходе сессии депутаты Николаевского горсовета отстранили Репина с должности замдиректора ДЖКХ и сняли его с поста главы депутатской комиссии по вопросам ЖКХ, которую он возглавлял являясь депутатом от «Самопомощи».

Стоит отметить. что городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что победа в конкурсе на обслуживание домов в трех микрорайонах ООО «Місто для людей – Миколаїв» стала для него сюрпризом, однако после общения с руководством департамента ЖКХ вопросов к фирме у него не осталось.