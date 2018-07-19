Мэр Николаева подписал проект решения об отстранении Репина с должности замдиректора департамента ЖКХ

Городской голова Николаева Александр Сенкевич подписал решение об отстранении Александра Репина от занимаемой должности на время проведения проверки конкурсной комиссии по назначению управляющей компании.

Об этом стало известно в ходе сессии, в четверг, 19 июля.

Ранее сообщалось, что депутаты Николаевского городского совета проголосовали положительно за отстранение Александра Репина с должности заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Так, глава фракции «Оппозиционный Блок» Игорь Дятлов уточнил, когда мэр уволит Репина и заявил, что если тот не назовет конкретную дату – Дятлов и его фракция не будет голосовать за вопросы в повестке дня. В свою очередь, Сенкевич отметил, что не может подписать распоряжение без выводов комиссии.

- Фракция единогласно приняла решение касательно вопроса снятия с должности начальника управления коммунальной собственности Департамент ЖКХ Александра Репина, чтобы решение сессии было выполнено. Если решение будет игнорироваться, то мы оставляем за собой право не принимать участие в голосовании. До тех пор, пока Репин будет исполнять обязанности заместителя департамента ЖКХ, мы будем считать, что все предложения Департамента ЖКХ и других управлений могут носить коррупционный характер. Мы не будем поддерживать эти решения. Люди ждут от нас решения, если этот чиновник будет занимать должность, тогда я не вижу смысла работать,- заявил Дятлов.

В свою очередь Сенкевич сообщил, что по завершению сессии, он подпишет все проекты решения и пообещал, что не будет накладывать вето. Однако, после непродолжительных споров, мэр Николаева дабы не было инсинуаций, попросил аппарат совета принести данный проект решения, чтобы его подписать при всех.

Добавим, что по словам первого заместителя департамента ЖКХ Виталия Кузнецова, Александр Репин ушел в отпуск с 18 июля.

Напомним, что в пятницу, 13 июля обслуживание домов в двух районах Николаева и Соляных отдали фирме, созданной три недели назад. Теперь жители домов данных районов будут платить 6 гривен за квадратный метр, в то время как остальные конкурсанты предлагали цену меньше чем 4 гривны.

В Николаеве в понедельник, 16 июля, к зданию мэрии активисты партии БЮТ вышли на мирный пикет против повышения тарифов за квартирную плату.

В частности, городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что победа в конкурсе на обслуживание домов в трех микрорайонах ООО «Місто для людей – Миколаїв» стала для него сюрпризом, однако после общения с руководством департамента ЖКХ вопросов к фирме у него не осталось.