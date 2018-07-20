Нардепы Ливик и Макарьян из-за провала строительства солнечной станции сомневаются, «выбивать» ли и дальше субвенции для Вознесенска

Народные депутаты Украины Александр Ливик и Давид Макарьян не уверены в том, нужно ли и дальше направлять субвенции на социально-экономическое развитие города Вознесенска, так как местная власть не может эффективно их израсходовать.

Об этом шла речь в ходе встречи народных депутатов с депутатами Вознесенского городского совета в пятницу, 20 июля.

Как известно, городская власть Вознесенска практически закрыла проект по строительству коммунальной солнечной электростанции, деньги на которую в прошлом году нашли народные депутаты Украины, представляющие в Верховной Раде Николаевскую область, Давид Макарьян и Александр Ливик.

Нардепы Ливик и Макарьян приехали в Вознесенск, чтобы выступить на сессии городского совета, на рассмотрение которой выносился вопрос об объединении КП «Альтен», которое было создано специально под проект строительства солнечной электростанции, и КП «Водопостачання м. Вознесенська». По мнению народных депутатов, такое объединение повлечет за собой закрытие проекта. При этом нардепы объяснили, что сделали все от них зависящее для того, чтобы в Вознесенске появилась первая в Украине коммунальная солнечная станция.

Однако из 34 депутатов на сессию прибыли всего 13, а сам мэр Виталий Луков ушел в отпуск. Поэтому народные депутаты выступили перед присутствующими, а сессия так и не была открыта.

По словам Давида Макарьяна, городу предоставили половину суммы, необходимой на реализацию проекта, договорились, что банк прокредитует вторую недостающую половину, помогли с подготовкой проекта.

- Зачем замораживать? Зачем от этой ситуации отходить? Я этого не могу понять. Общайтесь дальше с генподрядчиками, компаниями, которые готовы участвовать, – отметил Макарьян.

При этом он добавил, что эти средства должны быть потрачены именно на строительство солнечной электростанции, а не на велодорожки и прочие проекты.

Вместе с тем, в ходе общения заместитель городского головы Вознесенска Юрий Сметана заявил, что КП «Альтен» решили реорганизовать для того, чтобы сохранить возможность реализации проекта по строительству солнечной электростанции. Реорганизация КП «Альтен» заключается в том, что планируется трудоустроить его работников на другое городское предприятие, чтобы уменьшить траты на его содержание из горбюджета.

В свою очередь Александр Ливик отметил, в прошлом году город Вознесенск получил 50 миллионов гривен благодаря ему и его коллеге Давиду Макарьяну.

- Те объекты, которые мы начинали делать самостоятельно, не подключая городскую власть, а это было строительство спортивного зала, где точно также объявлялись тендеры, где также заходило бюджетное финансирование, единственное чего там не было – отношения города к этому объекту. И этот объект получил 19 миллионов, а за 16 был построен за один год, - рассказал Ливик и привел в пример проект, который был успешно реализован за выделенные на него деньги.

По словам Ливика, нардепы сделали ошибку, поверив на слово мэру Вознесенска и депутатам, не очерчивая целевое назначение средств из Госбюджета, которые были запланированы на строительство солнечной станции.

- По солнечной станции мы сделали ошибку не привязав к ее финансированию целевое назначение. Мы доверились депутатам, доверились слову мэра. Эти деньги мы направили одной строчкой: «В бюджет города Вознесенска». С обязательствами, что на эти деньги мы поставим солнечную станцию. Тогда мы, как народные депутаты взяли на себя еще обязательство, что мы дофинансируем, как минимум 50-60%, чтобы было участие государства, а остальные 30-40% должен был добавить банк. Город Вознесенск год назад получил карт-бланш. Какой? В виде денег и возможности работать, - высказал свое мнение нардеп.

При этом он сообщил, что вместе с Макарьяном стоит перед принятием решения, стоит ли направлять деньги из Государственного бюджета в бюджет Вознесенска, так как возможность использования этих средств, как в случае со строительством электростанции, может быть равен нулю.

– Знаете как? Цыплят по осени считают. Будет очень сложно рассказывать… Кто тогда расскажет? Мэр, депутаты, мы с вами, нашим избирателям почему Еланец смог, когда у них сегодня куб воды привозной стоит 118 гривен, а по ожидаемому эффекту от проекта, будет 18. Почему Еланец смог это сделать, а в Вознесенске…Сейчас я в Кабмине, вместе с Давидом Борисовичем должен принять решение и сделать представление в Минфин, в сентябре месяце, выделять городу Вознесенску еще деньги или нет. Сложно объяснять, когда мы выпросили 30 милионов, а реализации – ноль, - заявил Ливик.

Несмотря на то, что общение между депутатами Вознесенского городского совета и нардепами Ливиком и Макарьяном длилось более часа, пришедшим не удалось получить ответ на вопрос, будет ли реализован проект по строительству солнечной станции.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что городская власть Вознесенска практически закрыла проект по строительству коммунальной солнечной электростанции, деньги на которую в прошлом году нашли народные депутаты Украины, представляющие в Верховной Раде Николаевскую область, Давид Макарьян и Александр Ливик.

Как известно, ранее коммунальное предприятие «Альтен» Вознесенского городского совета объявило тендер на закупку работ по строительству солнечной электростанции мощностью 2,2 МВт. Предварительная оценочная стоимость всех работ по строительству составляла 68 миллионов 90 тысяч 863 гривны. Работы должны быть выполнены до 31 августа 2018 года. В итоге николаевская компания «Житлорембуд-Ника» 24 ноября прошлого года обжаловала в Антимонопольном комитете Украины результаты тендера, по итогам которого победителем стала черниговская фирма «Укрспецсервис». В свою очередь, «Укрспецсервис» через суд отменил решение тендерного комитета КП.

Тема возможности строительства солнечной электростанции в Вознесенске была поднята в ходе презентации «Стратегии развития зеленой энергетики в городе Вознесенске» в конце апреля прошлого года. Тогда речь шла о том, что согласно проекту для его реализации в общей сложности потребуется порядка 60 миллионов гривен, а источниками средств станут государственная субвенция в размере порядка 25 миллионов гривен, кредитные средства государственного банка «Укргазбанк» в размере 35 миллионов гривен и местный бюджет города Вознесенска – 1,5 миллионов гривен.

Тогда народный депутат Александр Ливик, который презентовал идею строительства солнечной электростанции сообщал о том, что по плану город Вознесенск сможет зарабатывать около 12 миллионов гривен в год благодаря тому, что сможет продавать выработанное электричество по «зеленому тарифу» (специальный тариф, по которому государство покупает у предприятий и физических лиц электроэнергию, произведенную с использованием возобновляемых источников энергии – солнца, ветра, биомассы, а также воды (малых ГЭС), - ПН).