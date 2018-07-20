«Если это не «пустышка», то хорошо», - начальника Николаевской САД смущает фирма, которая предложила низкую цену и выиграла торги по разметке дорог

Исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Максименко сомневается в фирме, которая стала победителем в торгах на нанесение разметки на областных дорогах, потому что фирма предложила сумму, в два раза меньше, чем тендерная.

Об этом Андрей Максименко заявил 20 июля, в ходе заседания рабочей группы по вопросу создания программы «Безопасная Николаевщина», сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Андрей Максименко рассказал о том, что ранее по дорожной разметке уже проводили тендер на 18 миллионов гривен, однако Антимонопольный комитет Украины его заблокировал. Поэтому решили разбить сумму на несколько частей. В связи с этим был проведен тендер на 4,2 миллиона гривен. Торги выиграла компания, предложившая самую низкую цену – 2 миллиона гривен.

— Прошли два тендера, один тендер был заблокирован АМКУ, сейчас у нас был объявлен тендер на 4,2 миллиона, выиграла компания, которая опустилась на 50% - 2 миллиона. Сделано это специально, чтоб опять завалить или действительно люди готовы сэкономить 2 миллиона – посмотрим, договор мы с ними будем заключать. Я им дам задание, посмотрю, как они будут работать. Если это не «пустышка», то это хорошо, а если «пустышка», то у нас разметки еще полтора месяца не будет, - сказал Андрей Максименко.

В комментарии корреспонденту начальник САД сказал, что фирма обосновала низкую цену, представив калькуляцию с завода, однако в ее компетенции Андрей Максименко все равно не уверен.

На сайте публичных закупок Prozorro есть информация о тендере на нанесение дорожной разметки на 4,2 миллиона. На торги подавалось семь фирм. Стоит отметить, что фирма «Роад-лайн», выигравшая торги, не единственная, предложившая низкую цену. Среди предложений были также суммы 2,6 миллионов гривен от ООО «Транс-лайн груп» и ООО «Химия парк».

ООО «Роад лайн» зарегистрирована в Броварах. Ее владельцем является Владимир Сулима, уставной капитал фирмы составляет 30 тысяч гривен, всю сумму внес владелец, который также является конечным бенефициаром.

Напомним, управление инфраструктуры Николаевской областной государственной администрации отменило торги на строительство мостового перехода в Пересадовку на 2 миллиона гривен.