Иран пригрозил блокировкой экспорта нефти в случае американских санкций

Власти Ирана угрожают заблокировать экспорт нефти из Персидского залива, если собственный экспорт государства остановится в результате санкций США.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Сообщается, что такое предложение президента Ирана Хасана Роугани поддержал верховный лидер страны Али Хаменеи.

На сайте иранского лидера отмечается, что комментарии президента были "важными замечаниями, которые отражают политику и подход" Ирана.

Угрозы о блокировании Ормузского пролива – морского прохода из богатой нефтью Персидского залива до открытого океана – от иранских чиновников звучали и раньше.

В случае, если Ормузский пролив будет заблокирована, это сделает невозможным перевозки нефти Ираком, Саудовской Аравией, Бахрейном, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами.