«Есть понимание Кабмина и «Энергоатома»», – нардеп Ливик рассказал о планах строительства мостового перехода через реку в Южноукраинске

Народный депутат Украины Александр Ливик рассказал о строительства мостового перехода между Доманевским районом и Южноукраинском, который возможно появится в 2019 году.

Об этом шла речь 19 июля по итогам заседания штаба по внедрению топлива «Westinghouse» на энергоблоках Украины, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Александр Ливик отметил, что по вопросу строительства моста уже есть общая позиция у Кабинета Министров Украины, а также у руководства ГП НАЭК «Энергоатом». Мост возможно появится к осени-весне 2019 года.

— Вчера в Киеве проговаривался вопрос о возможности строительства мостового перехода между Доманевским районом и Южноукраинском. Есть понимание Кабинета Министров, есть понимание НАК «Енергоатома», мы говорили с президентом, они готовы подставить плечо. Я думаю, мы будем подключать наших военных, будем вести разговоры с реестром обороны, чтоб они предоставили комплекс, переправочный мост сделать и есть большая надежда, что осенью-весной следующего года он появится, - отметил Александр Ливик.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине села Константиновка Арбузинского района и Богдановка Доманевского района связаны между собой паромом. Это самый короткий путь сообщения между селами, которые разделены рекой.