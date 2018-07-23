«Люди вынуждены ездить в Николаев»: В Вознесенске простаивает современное медоборудование, на которое потратили ₴16 миллионов из Госбюджета

В Вознесенске за счет государственной субвенции закупили современное медицинское оборудование в центральную районную больницу на 16 миллионов гривен, однако пользоваться им не могут, поскольку местная власть не может выделить несколько миллионов на расходные материалы.

Об этом сообщил народный депутат Украины Давид Макарьян 19 июля в ходе заседания сессии Вознесенского горсовета, которое так и не состоялось по причине отсутствия кворума.

Нардеп сообщил, что за счет государственной субвенции на социально-экономическое развитие было выделено 16 миллионов, на которые закупили медицинское оборудование, однако никто им пока не может воспользоваться – власть не выделила денег на расходные материалы. В итоге, имея в своем городе оборудование, жители Вознесенска вынуждены ездить в другие города, чтоб проходить обследование.

— По сегодняшний день этим медоборудованием не пользуются жители города Вознесенск, не пользуются, потому что нужны химматериалы и тестматериал. Вознесенск по сегодняшний день не выделил средства на приобретение всех необходимых компонентов для диагностики, чтоб в Вознесенске это работало. Поэтому, я считаю, это задача депутатов городского совета – все-таки поднять этот вопрос, выделить деньги, у вас достаточно хороший бюджет, 240 миллионов гривен. Я не знаю, может вы строите дороги, я этого не увидел, может быть вы убираете улицы, у вас в Вознесенске очень грязно, я проехал сегодня, это просто ужас. Я не знаю, куда вы тратите деньги, но на медицину, я считаю, нужно найти несколько миллионов, чтоб жители Вознесенска смогли заниматься своим здоровьем в Вознесенске, а не ездить за 100 километров, - сказал Макарьян.

Один из депутатов горсовета отметил, что на расходные материалы на сегодняшний день необходимо 2 миллиона 418 тысяч гривен, это позволит обследовать пациентов всех возрастных категорий.

— По расчетам ЦРБ, два миллиона 418 тысяч и при наличии таких денег закупаются химматериалы и можно исследовать все – от грудничков до девяностолетних, - сказал один из депутатов.

Напомним, в Николаевское высшее училище физкультуры закупят спортивное оборудование почти на 1,2 миллиона гривен. Средства возьмут из образовательной субвенции, которую Николаевской области выделили из государственного бюджета.