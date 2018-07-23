Израиль эвакуировал из Сирии членов «Белых касок» вместе с их семьями

Израильские военные эвакуировали несколько сотен сотрудников сирийской гуманитарной организации «Сирийская гражданская оборона» - более известной как "Белые каски" из юго-западных регионов Сирии.

Об этом сообщает DW со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

Приказ об эвакуации отдало правительство Израиля. О спасении членов "Белых касок" просили США и ряд европейских стран. Эвакуацию провели после того, как правительственные силы Башара Асада при поддержке Ирана и России получили полный контроль над Южной Сирией.

Правительство Иордании позволило перевозить эвакуированных и их семей по территории страны. По данным иорданских СМИ, в течение трех месяцев их должны принять Германия, Великобритания и Канада. Речь идет о более 800 спасенных.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас уже подтвердил, что ФРГ примет эвакуированных «Белых касок» из Сирии и объяснил решение соображениями «гуманности».

- С начала сирийского конфликта Белые каски спасли более 100 тысяч человек, - рассказал Маас.

Справка

В состав организации «Белые каски», основанной в 2013 году, входило около трех тысяч сотрудников. Волонтеры, рискуя собственными жизнями, помогали жителям территории, находившейся под контролем сирийских повстанцев. Они также занимались захоронением погибших и оказывали медицинскую помощь раненым. За время гражданской войны в Сирии «Белые каски» спасли около 60 тысяч человек.