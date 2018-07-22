«Историческая победа», – Гройсман заявил, что предложит Порошенко присвоить боксеру Усику звание Героя Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что предложит президенту Петру Порошенко присвоить боксеру Александру Усику звание Героя Украины.

Об этом он написал в Facebook.

— Историческая победа нашего Александра Усика! В очередной раз он доказывает - сильнее украинцев в мире никого нет! Предложу президенту присвоить Александру звание Героя Украины! Слава Украине! Слава нашему Герою!, - написал премьер.

В то же время Президент Украины Петр Порошенко отметил, что не сомневался в Усике и считает его победу символом борьбы.

— Ни секунды не сомневался, что Саша победит! Украинский гимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, - это символ нашей борьбы, приближение нашей победы. Украина гордится тобой!, - написал Порошенко в Facebook.

Стоит отметить, что в марте 2018 года премьер-министр одобрил запрет спортсменам посещать соревнования в России. Позже этот запрет отменило Министерство спорта.

Напомним, украинский боксер Александр Усик 22 июля победил в финале Мировой суперсерии бокса россиянина Мурата Гассиева. Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и выиграл трофей Мухаммеда Али.