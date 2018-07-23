«Не играйте с хвостом льва» - президент Ирана предостерег Трампа и пригрозил тем, что война с его страной - это «всем войнам война»

Президент Ирана Хасан Рухани предостерег президента США Дональда Трампа от необдуманных действий, которые могут привести к войне.

Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

— Господин Трамп, не играйте с хвостом льва, об этом можно пожалеть, - цитирует Рухани официальное иранское агентство.

Выступая на собрании иранских дипломатов, президент заявил, что «Америка должна знать, что мир с Ираном - это суть мира для всех, а война с Ираном - это всем войнам война».

При этом Рухани добавил, что Трамп не уполномочен побуждать иранский народ действовать против безопасности и интересов своей страны.

Напомним, спустя три года после подписания США выходят из соглашения, которое обеспечивало контроль над ядерной программой Ирана, а с Тегерана, в свою очередь, снимало санкции. Формальные причины такого решения Белого дома не подкреплены доказательствами, а настоящие, по мнению экспертов, заключаются в бизнес-интересах и личных взглядах президента США и его администрации.