Вопрос завис: в мэрии заявили, что в центре Николаева до сих пор не установлены светофоры из-за бюджетной комиссии

Несколько светофоров в центре Николаева до сих пор не установлены из-за того, что этот вопрос не был решен депутатами-членами планово-бюджетной комиссии Николаевского городского совета.

Об этом заявили в понедельник, 23 июля, в ходе аппаратного совещания, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Николаевский городской голова Александр Сенкевич поинтересовался, когда на перекрестке улицы Московской с Большой морской будут установлены светофоры. В ответ на это, исполняющий обязанности директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Виталий Кузнецов отметил, что вопрос не был утвержден на одном из заседаний планово-бюджетной комиссии. Выслушав это, мэр удивился, что такие вопросы должна решать комиссия и спросил, почему, на что ему ответили, что таковым было решение одного из пленарных заседаний горсовета.

— Зачем вообще исполнительная власть? Если у нас размещением светофоров занимается сессия. Бюджетная комиссия. Давайте еще список на бюджетную комиссию дворов, которые нужно подметать, - сказал Александр Сенкевич.

После этого мэр возмутился тем, что в итоге деньги, которые были распределены на светофоры, опять останутся неиспользованными.

— В апреле было исполкомовское решение по распределению денег. Мы – исполнительная власть, это решение приняли, а дальше теперь комиссия бюджетная держит это решение у себя и не принимает его. В следствие чего в городе отсутствуют работы и к концу года эти деньги будут, как всегда, неиспользованные. А виноваты будут кто? Департамент ЖКХ и городской голова. И то, что люди гибнут, сбивают людей насмерть, калечат людей – вот, пожалуйста, результат этой работы, - сказал Сенкевич.

Несмотря на то, что ранее члены бюджетной комиссии решение не приняли, по итогу совещания было принято решение срочно созвать внеплановую комиссию и разобраться с вопросом.

Напомним, 7 июля, на пересечении Херсонского шоссе и улицы Круговой возникла пробка. Причина - открытие торгового центра и рассинхронизированные светофоры.