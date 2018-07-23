Порошенко ветировал закон об уголовной ответственности для контрабандистов древесины

Президент Петр Порошенко ветировал закон, который предусматривает ограничение годового объема заготовки необработанных лесоматериалов 25 миллионов кубометров на время действия моратория на экспорт необработанных лесоматериалов и введение уголовной ответственности за контрабанду леса.

Об этом свидетельствует страница законопроекта №5495 на сайте Верховной рады Украины.

«(Закон) готовится на рассмотрение с вето президента. 23.07.2018 возвращен с предложениями президента», - сказано на сайте.

Напомним, 3 июля Верховная Рада приняла законопроект «О внесении изменений к некоторых законов Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращения ненадлежащем перемещению необработанных лесоматериалов». Документ предусматривает внесение соответствующих изменений в Уголовный кодекс. Также предлагается усилить ответственность за незаконную рубку леса.

Депутаты предусмотрели, что перемещение через границу необработанных лесоматериалов вне таможенного контроля или сокрытие от таможенного контроля влечет за собой наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.

Контрабанда, которая осуществляется повторно или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом с использованием служебного положения и полномочий влечет наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, если данное противоправное действие осуществляется организованной группой лиц или в особо крупной размере, то наказание будет составлять 10-12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.