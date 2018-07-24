Сессия горсовета: директора «ЦЗЖ» и замначальника ДЖКХ до конца сессии отстранят от обязанностей на время проверки ОНЛАЙН

Во вторник 24 июля, в Николаевском городском совете проходит внеочередное заседание 41-й сессии, которая посвящена земельным вопросам.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В повестку дня внесены 300 вопросов, а также раздел «разное». Напомним, что на прошлом заседании депутаты проголосовали за перенос всех вопросов в повестке дня с порядкового номера 187-481 на сегодняшнюю сессию.

В зале заседания велась прямая трансляция:

11:30 Глава фракции «Оппозиционный блок» Игорь Дятлов попросил рассмотреть протокольные поручения перед повесткой дня, также он заявил, что из департамента ЖКХ был похищен жесткий диск, на котором хранилась информация по конкурсу с управляющими кампаниями, но на днях его неизвестным образом вернули. Также он поинтересовался каким образом происходит осуществления проектов решений, которые были приняты на прошлом заседании, а именно отстранение от должности замдиректора ДЖКХ Александра Сенкевича.

В свою очередь, мэр отметил, что решение по поводу проверки в ДЖКХ и рекомендация об отстранении Репина, а также решение по поводу проверки на КП Центр защиты животных, из-за умерщвления 70 собак и рекомендация об отстранении директора КП Александра Голобродского были подписаны, однако отстранять без решения комиссии он не будет, так как это незаконно.

- Пусть комиссия проведет свою работу за неделю - две, и после их выводов я их уволю, пока я этого сделать не могу, - отметил мэр.

Также он добавил, что уже направлены деньги на проведение соцопроса по поводу отношения николаевцев к проблеме с собаками и предложил депутатам присоединиться к этой работе.

В свою очередь депутат Лариса Веселовская просила все-таки отстранить Голобродского на время проведения проверки, ее поддержал и Игорь Копейка.

В итоге юрдепаратмент заявил, что в проекте решения говорится, что Голобродского на время проверки отстранить и и.о. назначить врача Александру Логвинову.

- Это означает, что для отстранения директора КП не нужно выдавать новые документы, он уже отстранен проектом решения, - заявил представитель юрдепартамента.

В обсуждение вмешалась секретарь горсовета Татьяна Казакова, которая отметила, чт орешения подписаны и вступят в силу они после того, когда будут вывешены на сайте Николаевского горсовета, а по ее словам это будет сделано до конца сессии.

11:21 На сессии зарегистрировалось 32 депутата, мэр Александр Сенкевич открыл заседание. В частности городской голова напомнил, что сегодня депутаты собрались исключительно ради земельных вопросов и попросил не поднимать вопросы другого характера, а также не покидать зал заседания пока не будет исчерпана повестка дня.