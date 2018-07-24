«Новые технологии – завтрашний день нашего города», – Марина Горбунова

В Украине есть много креативных людей, но препятствием для их активности становится раздутый бюрократический аппарат. Партия «Основа» выступает за кардинальное сокращение апарата чиновников всех уровней.
Об этом в программе «Основа» в лицах» рассказала член совета Николаевской областной организации партии «Основа» Марина Горбунова.
- Я прежде всего живу в этой стране, люблю эту страну, она стала родиной моих детей – а у меня три сына и дочь – и, как любая женщина, я хочу сделать здесь генеральную уборку. Но то, что происходит сейчас в стране – требует генерального ремонта. Пришло время взять ответственность на свои плечи. С 1991 года я самозанятное лицо, как и многие в нашей стране. С одной стороны, это каждодневный стресс, с другой – 27-летний навык ежедневной самоорганизации. И таких людей много. Возможности, несмотря на кризис, у нас в стране есть. Есть много креативных людей, готовых взять на себя ответственность за проекты. Но раздутый бюрократический аппарат, который партия «Основа» предлагает сократить три раза, встаёт у них на пути. А ведь им надо не столько помогать, сколько перестать мешать, - отмечает она.
Современные технологии, убеждена Горбунова, позволяют сделать управление эффективным и снять бюрократическое давление.
- Мы живём не просто в меняющемся мире, а в молниеносно меняющемся. Финансовые операции проходят без участия операционистов. Точно так же и государственные услуги должны оказываться через электронное управление, e-government, которое используется сегодня во многих развитых странах. Это серьезно компенсирует раздутый аппарат чиновником. Сейчас я возглавляю представительство одной словацкой фирмы, и могу с уверенностью сказать, что новые технологии – это завтрашний день нашего города и нашей страны. Поэтому этому нужно просто уделить больше внимания. Надо осваивать технологии, осваивать лёгкую финансовую он-лайн-отчётность. И, конечно, формировать соответствующее отношение на уровне государства. Я выбрала партию людей дела, потому что хочу, чтобы в моей стране жили мои дети, чтобы они гордились этой страной, и я уверена, что с «Основой» мы сделаем Украину комфортной, безопасной и лучшей страной ЕС, - резюмировала Марина Горбунова.