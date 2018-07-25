Порошенко уволил главу Еланецкой райгосадминистрации

Президент Украины Петр Порошенко уволил Елену Посашкову с должности председателя Еланецкой районной государственной администрации.

Об этом идет речь в распоряжении Президента Украины №110/2019-рп от 25 июля.

«Уволить Посашкову Елену Николаевну с должности главы Еланецкой районной государственной администрации Николаевской области в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины в связи с отменой допуска к государственной тайне», – говорится в документе.

Как известно, Елена Посашкова, возглавляла Еланецкую райгосадминистрацию с мая 2016 года.

Напомним, что Кабмин одобрил увольнение председателей Арбузинской, Вознесенской и Еланецкой РГА еще в декабре 2017 года и соответствующие документы были направлены в Администрацию Президента.

21 декабря 2017 года Порошенко уволил Александра Палия с занимаемой должности главы Арбузинской РГА, а 22 января уволил Наталью Баланюк с должности председателя Вознесенской райгосадминистрации.