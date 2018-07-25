«Не моя ручная команда», - Сенкевич не собирается менять состав исполкома Николаевского горсовета

Александр Сенкевич Городской голова Николаева Александр Сенкевич доволен нынешним составом исполкома, так как это не его ручная команда.

Об этом он заявил в среду, 25 июля, в ходе своей пресс-конференции.

Так, на вопрос корреспондента «Преступности.НЕТ» не собирается ли он менять состав исполкома, так как в него входят Александр Садыков, которого Татьяна Казакова предложила на пост вице-мэра, однако он не прошел спецпроверку. Также, членом исполкома является киевлянин Дмитрий Крейнин, который систематически не появляется на заседаниях.

— Рассматривать отдельно кого-то из членов исполкома невозможно, потому что он принимается в целом, и исключить или добавить кого-то отдельно можно сессионным решением. Сегодня я не намерен изменять исполком, мне он нравится, что он наполнен достаточно разными людьми. У них у каждого есть свое мнение и самое главное, что в принятии решения исполкома нет такого понятия, как ручной исполком Сенкевича. Мы проводим дебаты, дискутируем. У нас валом непонятных ситуаций, в которых мы находим решение в процессе спора, — сказал городской голова.

В частности Сенкевич считает, что нынешний состав исполкома нормальный и «его трогать нельзя».

— Мне кажется, у меня больше вопросов возникает с Владимиром Владимировичем Тимошиным, хотя он был и в том исполкоме, который я предлагал первоначально, — добавил мэр.

Напомним, что 21 декабря депутаты Николаевского городского совета изменили состав исполнительного комитета, утвердив тех людей, которых предложила и.о. мэра - секретарь горсовета Татьяна Казакова.