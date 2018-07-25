В Южноукраинске обсудили строительства моста через Южный Буг – проект может обойтись в ₴ 100 миллионов

В Южноукраинске провели заседание, на котором обсудили строительство мостового перехода через реку Южный Буг на Богдановку.

Об этом сообщает издание «Гард Южноукраинск».

На мероприятие были приглашены народный депутат Украины Александр Ливик, депутаты Южноукраинского горсовета, руководство города и АЭС, представители Прибужской объединённой территориальной громады и администраций Константиновки, и Богдановки. Народный депутат Ливик отметил, что проблему моста нужно решать до конца года.

— Строительство моста, соединяющего город и Доманевский район – это нестандартный и сложный вопрос. Но, на мой взгляд, решаемый. Решить его нужно не в течение 5 лет, а максимум до конца следующего года. Начинать же строительство надобно уже в этом году, – констатировал Александр Ливик.

Присутствующие высказали свое мнение по поводу надобности переправы через речку. Глава Доманевсой районной рады Тарас Кушнир, что мост – это жизненно необходимый проект.

— Это не просто актуальный проект – это жизненно необходимый проект! Он важен для трех громад. Прежде всего, это социальное партнерство, ведь громады сотрудничают. Строительство моста крайне необходимо, чтобы громада Богдановки имела возможности для развития. Громада Южноукраинска тоже приобретет соответствующие коммунальные и социальные возможности. Мы совместными усилиями постараемся, чтобы данный проект был реализован, – сказал Тарас Кушнир.

Коллеги поддержали Кушнира, и его речь дополнили своими выступлениями.

— Разделить жителей Богдановки и Южноукраинска трудно. Мы взаимосвязаны. Южноукраинцы покупают в селе дома, а богдановцы ездят в город на работу, торгуют на базарах и водят детей в кружки, – сказал глава Прибужской ОТГ Виктор Матющенко.

Представители громад поддержали инициативу народного депутата, тем не менее, считают такой проект сложным. Александр Ливик ответил собравшимся, что мост Южноукраинск-Богдановка – это прежде всего инфраструктурный проект.

— Выборы в 19-ом году, а мост нужен уже сегодня. Весомым аргументом для строительства есть и тот факт, что больница города Южноукраинска имеет хорошую материально-техническую и кадровую базу. В случае реализации проекта и объединения громад, можно будет в Южноукраинске открыть вторую опорную больницу госпитального округа. Одна в Вознесенске, а вторая здесь. Жителям Доманевского района гораздо удобнее будет добираться сюда, чем в Вознесенск, – обратил внимание собравшихся Ливик.

Секретарь Южноукраинского горсовета Людмила Дзюбенко поддержала депутата по поводу предоставления медицинской помощи для людей из близлежащих населенных пунктов и добавила, что мост нужно было построить давно. Он обеспечил бы безопасность людям, переходящим реку зимой.

Заместитель председателя поселкового совета пгт Константиновка Игорь Латий озвучил проблему, без решения которой строительство моста невозможно.

Есть паромная переправа, если для жителей Богдановки и Доманевского района она необходима, то Константиновка терпит одни убытки. Уничтожаются улицы и подъездные пути. Строительство моста должно быть комплексным. Надо делать дороги и подъездные пути, ведущие к Южноуркраинску. В день несколько сотен автомобилей переправляются, можете себе представить, какой это транспортный поток, – аргументировал Игорь Латий.

Нардеп Александр Ливик, в свою очередь, отметил, что весь проект обойдется в общей сложности в 100 миллионов гривен.

Если обсуждать строительство капитального моста, то всю идею изначально можно похоронить. Это очень дорогостоящее желание. Понтонная переправа вместе с монтажом будет стоить 57 миллионов гривен, а весь проект обойдется до 100 миллионов. В госбюджете есть несколько статей, позволяющих реализовывать инфраструктурные проекты, плюс государственная субвенция на социально-экономическое развитие регионов. Понадобится и совместное финансирование громад, это примерно 10%. Громадам надо защитить свои проекты в Минрегионстрое. Военные тоже помогут с приобретением моста, не заказывать же нам импортную переправу. Потом вопрос рассмотрит Кабмин и, надеюсь, примет положительное решение, – подытожил Александр Ливик.

Где будет мост, пока не ясно. Возможно, рядом с паромной переправой, действующий паром убирать не станут. А проектанты определятся с местом для монтажа понтонного моста. Еще надо решить, кто будет балансодержателем.

Порядок будет в том случае, если мост возьмут на баланс три стороны: Южноукраинск, Константиновка и Богдановка, – убежден Ливик.

Итогом встречи стало создание рабочей группы. Во вторник эта группа вместе с народным депутатом, представителями администрации АЭС и землеустроителями отправится к месту потенциальной переправы, проанализирует состояние подъездных путей и примет техническое решение.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине села Константиновка Арбузинского района и Богдановка Доманевского района связаны между собой паромом. Это самый короткий путь сообщения между селами, которые разделены рекой.