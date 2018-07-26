Сенкевич забыл пять обещаний, которыми агитировал николаевцев голосовать за него на выборах

Николаевский городской голова Александр Сенкевич не смог вспомнить предвыборные обещания, которые сам же давал в виде агитации накануне выборов.

Об этом сообщает интернет-журнал NikLife.

Так, во время пресс-конференции, которая состоялась в среду, 25 июля, NikLife поинтересовался у мэра, может ли он вспомнить пункты программы, которой призывал горожан поддержать его кандидатуру ещё в 2015 году.

- Не могу, – задумавшись, ответил Сенкевич.

Напомним, что главными пунктами агит-кампании мэра были: создание и утверждение стратегии развития города, улучшение жилищно-коммунальной сферы, привлечение инвестиций и создание привлекательных рабочих мест, внедрение открытых и эффективных процессов управления городской собственностью, а также сохранение и благоустройство рекреационных зон. Отметим, что сайт, указанный на буклете, не работает, а судя по тиражу в «агитке», её получил примерно каждый третий николаевец.

Ранее сообщалось, что мэр Николаева считает, что в вертикали власти он находится под губернатором.