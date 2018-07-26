«Все мои встречи личные, разговоры приватные», - Сенкевич об общении с нардепом Березенко перед восстановлением на посту мэра Николаева

Сергей Березенко Городской голова Николаева Александр Сенкевич не подтвердил и не опроверг факт того, что перед восстановлением на своем посту он встречался с соратником Президента Петром Порошенко нардепом от фракции «БПП Солидарность» Сергеем Березенко.

Об этом стало известно в среду, 25 июля в ходе пресс-конференции мэра.

Отвечая, на вопрос о том, какие обязательства на себя взял Сенкевич перед нардепом Березенко и какие гарантии последний ему пообещал перед восстановлением на посту мэра, Сенкевич отметил, что единственные гарантии, которые он дает - это горожанам.

— Я хочу сказать, что все мои встречи, которые проводятся - это личные встречи, встречался ли я с Папой Римским или с Сергеем Березенко, или с Владиславом Новинским. Я не исключаю, что она была, но любые разговоры имеют приватный характер и тем более, не будучи городским головой, я мог проводить любые встречи хоть с Усама Бен Ладаном – это никто законодательством мне не запрещает. Что касается, каких либо гарантий, я давал их горожанам, когда избирался и говорим о том, что моя основная задача это развитие города, - заявил Сенкевич.

Александр Сенкевич При этом он добавил, что давать какие-либо гарантии когда большинство в депутатском корпусе это фракция «Оппозиционный блок» невозможно.

— Какие гарантии может дать городской голова, если половина в горсовете это «Оппозиционный блок»? Какие гарантии, городской голова выходит и просит депутатов, проголосуйте бюджет, а они его ставят на рычаг и говорят «НЕТ» - «Когда назначишь этих и этих лиц, тогда будем голосовать», «Назначишь нам главу району тогда разрешим, проголосовать тебе тех людей», «Хочешь этих? - «Тогда назначь нам заместителя директора ЖЭКа или предприятия». Давайте говорить об этом вслух. Какие гарантии может дать городской голова, если реально решения через городской совет не проходят без согласования с одной фракцией? - сказал мэр.

Напомним, что Сергей Березенко приезжал проконтролировать процесс выбора главы Николаевского облсовета, тогда выбрали представительницу фракции «Блока Петра Порошенко «Солидарность» Викторию Москоленко. При этом сам Березенко отрицал, что он приехал контролировать голосование. На вопрос, не связан ли его визит с тем, что они накануне вместе с Кириленко «решали судьбу» руководства областных советов минимум в 13 областях Украины, и именно этот процесс он приехал проконтролировать, он ответил, что занимается исключительно «объединением депутатов демократических сил в облсовете», и только в этом заключается его «функция».

Однако первый заместитель главы Николаевского областного совета Михаил Соколов проговорился, что в день избрания руководства облсовета внештатный помощник Президента Украины Петра Порошенко и народный депутат от БПП Сергей Березенко присутствовал на сессии, чтобы контролировать голосование.