Сессия в Николаевском горсовете: ожидается выступление сторонников Голобродского и родителей учеников школы №1 ОНЛАЙН

В четверг, 26 июля, в Николаевском городском совете проходит второе пленарное заседание внеочередной 41-й сессии, которая посвящена земельным вопросам.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В повестке дня осталось 28 вопросов, а также раздел «разное»,в котором депутаты должны утвердить проект землеустройства касательно организации та установления границ территории рекреационного назначения, сквера возле речьвокзала, расположенного вдоль Бугского бульвара. Также они должны дополнить перечень объектов зеленого хозяйства, и утвердить проект землеустройства касательно организации и установления границ рекреационной территории, сквера «Горобиновий».

При это, на сессии перед депутатами должны выступить три сторонника директора ЦЗЖ Александра Голобродского, по решению которого усыпили 70 собак. Также на сессии должны выступить представили родительского комитета от школы №1 имени Олега Ольжича.

В зале заседания ведется прямая трансляция: